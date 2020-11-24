В Ярославской области вновь пройдет единый «Час директора» Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области 25 ноября пройдет единый «Час директора». На связь выйдут руководители всех образовательных организаций, и у родителей учащихся будет возможность задать все интересующие их вопросы по поводу образовательного процесса. «Час директора» стартует в 15:00, номер телефона, по которому можно позвонить, разместят на сайте каждой школы и в родительских чатах.

Если судить по прошлой аналогичной акции, много вопросов возникает в связи с дистанционным образованием во время пандемии по коронавирусу. Родители все чаще задумываются о плюсах и минусах дистанта.

Как уточняют в департаменте образования Ярославской области, закон позволяет выбрать варианты получения ребенком знаний. Возможны очная, заочная и очно-заочная формы обучения, а также по индивидуальному плану. Все вопросу нужно решать в индивидуальном порядке с руководителем образовательного учреждения.