Маленькая богатырша: в ярославском перинатальном центре родился 40-тысячный малыш

Девочку назвали Настей. Скриншот с видео департамента здравоохранения и фармации Ярославской области

В Ярославском перинатальном центре отмечают трогательный юбилей: здесь на свет появился 40-тысячный новорожденный.

Девочка Настя родилась у пары Юлии и Андрея Тепловых из Рыбинского района. Это уже третий ребенок в семье, так что сегодня, 24 ноября, родители вернулись из роддома домой уже в статусе многодетных.

Девочка появилась на свет довольно крупненькой: весом 4 килограмма 570 граммов и ростом в 55 сантиметров.

КП-Ярославль поздравляет семью Тепловых с новорожденной!