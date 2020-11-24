На жителя Ярославской области возбудили уголовное дело за изготовление оружия

Мужчина может отправиться в колонию на срок до пяти лет и заплатить штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Самодельное оружие сотрудники полиции в ходе проведения операции "Арсенал" обнаружили в доме 42-летнего жителя Борисоглебского района.

- Проведенная экспертиза показала, что найденный предмет является обрезом одноствольного охотничьего ружья, пригодным к стрельбе, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Оружие изъяли, а в отношении его владельца возбудили уголовное дело. Если мужчину признают виновным, ему грозит срок от трех до пяти лет и штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей.