Бывшему начальнику тыла ярославского УМВД продлили домашний арест

Алексею Ключареву продлили срок домашнего ареста до 27 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший начальник тыла УМВД России по Ярославской области пока останется под домашним арестом. Об этом сегодня, 24 ноября, рассказали в областном суде.

- Постановлением Кировского районного суда Ярославля Алексею Ключареву продлили срок домашнего ареста до 27 января, - пояснила пресс-секретарь ведомства Ольга Козлова.

Напомним, экс-сотрудник полиции обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2012 по 2013 год он подписывал акты приемки выполненных работ без их фактического выполнения. Ущерб от действий Ключарева составил более 51 миллиона рублей.