«Черных пятниц» много не бывает — Wink устраивает недельную распродажу

Изображение: ПАО «Ростелеком»

Для того чтобы выбрать оптимальную подписку, Wink открывает бесплатный доступ ко всему контенту на 24 часа по промокоду BLACKFRIDAY. Акция доступна как зарегистрированным, так и новым пользователям, сообщает пресс-служба «Ростелеком».

Промокод дает доступ к богатой коллекции кино и сериалов на любой возраст и вкус (около 60 тысяч фильмов и эпизодов сериалов): оскароносное кино, советские и современные российские ленты, мировая классика, популярные мультсериалы, классика Disney, фестивальное кино, концерты, новинки, которые недавно вышли в кинопрокат. В Wink представлено более 300 киносериальных, развлекательных, информационных, спортивных, детских, музыкальных и других телеканалов. С помощью уникального промокода новые пользователи познакомятся со всеми возможностями сервис Wink и выберут для себя идеальную подписку.

По условиям акции скидку 50% или 70% можно получить, оплатив выбранную подписку за три месяца. Важно, что после истечения срока действия подписки автоматическое продление и списание абонентской платы не активируются.

Продлить подписку надо будет самостоятельно в личном кабинете видеосервиса. «Наша акция объединяет идеи «черной пятницы» с глобальными скидками и отличного новогоднего подарка для всей семьи.

Оплатив подписку на любимые каналы и кино на три месяца вперед, можно решить вопрос с досугом в долгие зимние вечера и новогодние каникулы. В условиях, когда другие виды развлечений ограничены, мы даем отличный шанс открыть кинотеатр дома и наслаждаться просмотром кино самого высокого качества. Причем каждый член семьи может смотреть контент на своем экране: родители - новый модный сериал, дети - мультфильмы, бабушки и дедушки - проверенную киноклассику. Wink с самого начала действия ограничений из-за коронавируса стал другом и надежным организатором кинодосуга для миллионов семей в России, хорошее настроение и яркие эмоции сегодня важны как никогда, - отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.