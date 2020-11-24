Польстился на технику и одежду: ярославец обокрал офис одной из компаний

Ярославец украл электронную технику и одежду на 144 тысячи рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В полицию Ленинского района обратились сотрудники одной из ярославских компаний. Они рассказали, что из помещения, которое находится на проспекте Октября, пропали ноутбук, планшет, мобильный телефон, одежда и другие вещи. Общая сумма ущерба составила 144 тысячи рублей.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель. Мужчина нигде не работает и уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Ярославец пояснил, что отжал окно, проник в офис и похитил технику и одежду.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Похищенное частично изъяли. Подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Расследование продолжается.