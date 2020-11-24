«Уже разваливается»: в Переславле парк Победы благоустроили дешевыми материалами

Депутат считает, что такие доски быстро сгниют и придется все переделывать. ФОТО: Сергей Хабибулин (Фейсбук)

В Переславле-Залесском завершилось благоустройство парка Победы. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин и поделился фотографиями работ. По мнению народного избранника, подрядчик использовал «самые дешевые материалы» при том, что на реализацию проекта было выделено почти три миллиона рублей.

- Все уже начало разваливаться. Доски, из которых сделан настил вокруг пруда, имеют второй или третий сорт с обзолом и не струганы. Уложены неровно, абы как и не обработаны. Поэтому через 1-2 года сгниют и придется переделывать. Скамейки разваливаются уже через день после установки, - написал Сергей Хабибулин.

Депутат недоумевает, как «можно так неэффективно расходовать бюджетные средства и подставлять губернатора Ярославской области», и просит главу региона прислать в Переславль проверяющих.