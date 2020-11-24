В Ярославской области начали доставлять на дом лекарства от COVID-19

Доставка лекарств на дом ярославцам началась. ФОТО: группа "Здравоохранение. Ярославская область" ВКонтакте

В Ярославской области началась доставка препаратов от коронавируса пациентам, которые лечатся на дому. Первая партия медикаментов уже поступила в лечебные учреждения региона, до конца недели лекарства доставят COVID-больным.

Право на бесплатные лекарства имеют те ярославцы, у кого температура поднимается выше 37,5 градусов, есть сухой кашель, одышка, ощущение тяжести в грудной клетке, а содержание кислорода в крови ниже 95%. При этом болезнь сопровождается болью в горле, заложенностью носа и потерей обоняния и вкуса.

В перечень входит 8 наименований лекарств: это жаропонижающие, сосудистые и антибиотики. Но прежде чем их получить, пациент должен подписать согласие на режим самоизоляции и лечение амбулаторно. Препараты доставляет специальная бригада медиков или волонтеры. У кого возможность дойти до поликлиники, могут получить выписанные лекарства в специальных фильтр-боксах.