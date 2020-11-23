Ярославна добилась закрытия магазина в многоквартирном доме

ФОТО: аппарат уполномоченного по правам человека в Ярославской области

Магазин пива и жилой дом несовместимы – так решила одна из жительниц Ярославля и обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину.

- Ярославна была возмущена тем, что в ее доме разместили магазин пива. Заявительница считает, что это соседство нарушило права собственников квартир на благоприятные условия проживания, - сообщают на сайте омбудсмена.

Чем именно женщине помешал магазин, в ведомстве не уточнили. Возможно, посетители вели себя не совсем адекватно, а может сам факт работы торговой точки не давал покоя. Но нажаловалась ярославна и на бездействие сотрудников областного Роспотребнадзора, которые, с ее слов, никак не отреагировали на заявление.

- В адрес Роспотребнадзора был направлен запрос о предоставлении материалов проверок в отношении указанной торговой точки. В итоге ситуация разрешилась в пользу жильцов, магазин прекратил свое существование, - сказали в аппарате уполномоченного.

Торговые точки на первых этажах жилых домов начали открываться в Ярославле в 90-е годы прошлого века. И если их предшественники – магазины в МКД – работали в специально спроектированных и технически оборудованных под них помещениях, то потом под небольшие магазинчики стали переделывать квартиры. Естественно, что санитарные и технические нормы здесь не всеми и не всегда соблюдаются. А иногда соседство может оказаться просто неприятным, как, например, в случае с ритуальным агентством.