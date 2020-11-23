В Ярославской области пройдет марафон «Почта мамам»

В Ярославской области сегодня, 23 ноября, стартует онлайн-марафон «Почта мама». Марафон должен объединить тысячи признаний в любви к мамам, которые сложатся в единую виртуальную открытку.

Акция пройдет в Instagram. Присоединиться к ней можно до 29 ноября. Для этого необходимо опубликовать пост с признанием в любви к самой главной женщине в жизни каждого человека. Ограничений по форме признаний нет: это может быть открытка, стихи, проза, видео, коллаж или ролик, а может просто фотография мамы. Официальный хэштег марафона #почтамамам.

Марафон, помимо Ярославской, пройдет в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.