В Ярославской области 36 учителей школ болеют COVID-19

На дистанционном обучении – шесть классов Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным регионального департамента образования, в Ярославской области на 23 ноября 36 педагогов школ болеют коронавирусом. COVID-19 выявлен у 16 учеников, причем 10 из них – учащиеся школы №7 Угличского района. Еще двое заболевших в угличской школе №8, по одному – в Емаковской и Песоченской школах Рыбинского района, угличской школе №3 и ростовской гимназии имени Кекина.

В детских садах региона ситуация по коронавирусу среди детей относительно спокойная – заражены COVID-19 два малыша. На карантин оправлены 15 групп, болеет 30 сотрудников садиков, в том числе 18 воспитателей.