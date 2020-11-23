В Рыбинске делят имущество школ

Старые здания школ готовят к сносу. ФОТО: администрация Рыбинска

Все имущество старых школ Рыбинска, которые пойдут под снос, распределяют между другими образовательными учреждениями города. Из школ №№14, 16 и 35 вывозят мебель, заборы и даже окна – власти нашли применение этим вещам в детских садах и других школах Рыбинска. Сначала вывезли учебные пособия, парты, спортивный инвентарь, теперь настала очередь крупногабаритных предметов.

- 39 пластиковых окон будут установлены в СОШ №21, они подошли по размеру. Еще 15 окон получит СОШ №15, - сказала директор департамента образования Римма Брядовая.

Ограждения от бывшей школы №16 установят у лицея №2, а секция от забора школы №35

Начнет свою вторую жизнь в СОШ №36. Забором, который раньше стоял у 14-ой школы, оградят детский сад №30.

Как сообщили в администрации Рыбинска, старые здания трех городских образовательных учреждений готовят к сносу больше месяца. Перед департаментом образования стоит задача максимально эффективно использовать ту материальную базу, которая осталась в старых зданиях.