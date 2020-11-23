Ярославцев приглашают принять участие в правовом диктанте

Тестирование организуют в онлайн-режиме Фото: Правительство Ярославской области

Жители Ярославской области старше 14 лет могут принять участие во Всероссийском правовом диктанте, который пройдет с 3 по 10 декабря. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, тестирование организуют в онлайн-режиме на сайте http://юрдиктант.рф/.

- Задания включают в себя вопросы на знание Конституции Российской Федерации и отдельных областей права, - пояснили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Каждый участник диктанта получит сертификат с результатом теста. А когда акция завершится, на сайте можно будет ознакомиться с материалами по допущенным ошибкам.