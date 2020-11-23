В Ярославской области сдадут еще один долгострой

В деревне Мостец Ярославского района возобновилось строительство проблемного дома Фото: Правительство Ярославской области

В деревне Мостец Ярославского района возобновилось строительство проблемного дома, который начинала возводить компания «Монолит».

К работам организация приступила еще весной 2016 года. Дом планировали сдать в первом квартале 2017-го, однако сроки были сорваны. Без жилья и денег остались 56 дольщиков. Недобросовестного застройщика привлекли к ответственности и в прошлом году приговорили к лишению свободы.

Региональным властям удалось найти нового инвестора. Он уже обследовал объект, оградил площадку и приступил к кровельным работам. Департамент строительства поможет ему решить вопросы с подключением объекта к инженерным сетям и получить необходимые допуски и справки, отметили в пресс-службе правительства Ярославской области.