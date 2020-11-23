Ярославец от обиды испортил 12 автомобилей

Ущерб, до сих пор не возмещенный, составил 300 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Брагина предстанет перед судом за умышленное повреждение 12 машин. 39-летний ранее не судимый мужчина пошел на преступление от обиды.

В сентябре прошлого года вместе с подругой он ехал из Тутаева в Ярославль. Парочка была пьяна, но женщина все равно села за руль. По пути ее остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов, а когда поняли, что водитель нетрезва, составили протокол и отправили автомобиль на спецстоянку.

В Ярославль пьяная компания добралась на попутке. В Дзержинском районе их высадили, но вместо того, чтобы пойти домой, мужчина принялся куролесить.

- Он достал складной нож, который был при нем, и поцарапал 12 машин, припаркованных у дома на Ленинградском проспекте. Ущерб для автовладельцев составил более 300 тысяч рублей, эти деньги обвиняемый так и не возместил потерпевшим, - пояснили в прокуратуре Дзержинского района.

Брагинцу грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы.