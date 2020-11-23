Только 2,1% ярославцев зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц

13,4% жителей Ярославской области получают менее 15 тысяч рублей в месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Только 2,1% ярославцев ежемесячно зарабатывают более 100 тысяч рублей. Таковы результаты исследования, проведенного РИА «Новости». При этом доля получающих за свой труд менее 15 тысяч рублей составляет 13,4%. С такими показателями Ярославская область занимает 51-ю строчку рейтинга субъектов России по уровню зарплат.

Однако есть регионы, где свыше 100 тысяч рублей зарабатывает каждый пятый житель. Это Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Москва, Магаданская и Сахалинская области.

Если говорить о соседях, то лучше, чем у ярославцев, дела обстоят у жителей Вологды. Там доля тех, кто получает более 100 тысяч, равна 3,6%; число зарабатывающих менее 15 тысяч - 9%. А вот в Костромской и Ивановской областях ситуация гораздо хуже. Количество получающих свыше 100 тысяч - 1,6% и 1% соответственно, менее 15 тысяч - 18,5% и 21,2%.