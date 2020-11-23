Последние фильмы, которые покажут на экранах "Родины". Скриншот с сайта кинотеатра

В Ярославле закрывается кинотеатр «Родина». Судя по афише, последний день его работы – ближайшая среда, 25 ноября. После этого в привычном для всех ярославцев статусе здание на улице Республиканской прекратит свое существование.

Как сообщают наши коллеги, основная причина закрытия одного из старейших кинотеатров города – его нерентабельность, которая особенно остро проявилась в условиях пандемии по коронавирусу. Ярославцы опасаются посещать культурно-массовые мероприятия, несмотря на профилактические меры.

Что будет с сотрудниками кинотеатра, пока не понятно. Да и о дальнейшей судьбе здания пока ничего не известно, рассматриваются несколько вариантов.