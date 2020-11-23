Часть похищенного успел разрезать: житель Ярославской области украл автомобиль и снегоход

Рыбинец похитил снегоход и другое имущество на общую сумму более 200 тысяч рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель Рыбинска пришел в свой гараж, который находится в кооперативе на Шекснинском шоссе, и не обнаружил там своей машины. «ВАЗ», стоявший без двигателя, исчез, а вместе с ним и запчасти к автомобилю. Мужчина обратился в полицию.

Похищенное авто оперативники нашли в одном из гаражей этого же кооператива. Вот только целым и невредимым свой «ВАЗ» владельцу увидеть было не суждено. 36-летний безработный хозяин бокса успел разрезать чужую машину на части.

- Мужчина во всем признался и пояснил, что отбуксировал автомобиль к себе в гараж и хотел сдать его в металлолом, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Кроме того, выяснилось, что подозреваемый причастен еще к одной краже, совершенной на территории кооператива. Мужчина похитил снегоход и другое имущество на общую сумму более 200 тысяч рублей.

В отношении рыбинца возбудили уголовное дело. Снегоход изъяли. Расследование продолжается.