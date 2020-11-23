Назвала имя перед смертью: пьяный ярославец сжег свою спящую сожительницу

ЧП произошло в частном доме Ярославля Фото: СУ СКР по Ярославской области

Жуткое преступление произошло 20 ноября в частном доме во Фрунзенском районе Ярославля. 57-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджег свою 61-летнюю сожительницу.

С многочисленными ожогами тела и дыхательных путей женщину доставили в соловьевскую больницу. К сожалению, как врачи ни старались, спасти женщину не удалось – вчера, 22 ноября, она скончалась. Но перед смертью успела сказать, кто ее поджег.

Подозреваемый – сожитель потерпевшей, задержан. Скорее всего, он будет арестован.

- В ходе первоначальных следственных действий установлено, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджог женщины в тот момент, когда она спала, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Назначены экспертизы, в том числе, и для того, чтобы установить, чем именно облил подозреваемый пострадавшую, прежде чем ее спалить.