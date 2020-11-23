Привязали на короткий поводок и оставили: в Ярославле спасли лабрадора

Привязанную собаку нашли на пустыре в Дзержинском районе. ФОТО: Алла Волкова

В субботу 21 ноября на пустыре в Дзержинском районе сотрудники полиции обнаружили привязанного лабрадора. Повод был настолько коротким, что животное даже не могло лечь. Правоохранители попытались отвязать найденыша, но тот скалился и не подпускал людей к себе. Однако полицейские собаку не бросили и терпеливо охраняли ее до приезда волонтеров.

- В 12 часов мне поступил звонок из полицейского участка Дзержинского района. Рассказали о собаке. Мы с сотрудницей приехали на место. Лабрадор разрешил отвязать себя и сам запрыгнул в машину, - написала в социальных сетях руководитель фонда «Жизнь дана на добрые дела» Алла Волкова.

Сейчас собака находится в приюте. Волонтеры ищут хозяев, которые так поступили со своим питомцем. Если владельцы не найдутся, то лабрадору будут подыскивать новый дом.