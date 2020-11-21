В Ярославле скончалась бывший директор школы №4

Наталья Высочанская много лет работала директором ярославской школы №4. ФОТО: Муниципалитет Ярославля

Ушла из жизни Наталья Петровна Высочанская. На протяжении многих лет она работала директором ярославской школы №4 и преподавала английский язык.

- Когда мне потребовалась помощь с не самым простым ребенком, как легко она находила решения, там, где мне это казалось невозможным. Как она старалась действительно помочь, а не отписаться от проблемы. Светлая память, - написала о педагоге Елена Лекиашвили на своей странице в социальной сети.

Предположительно, причиной смерти стал коронавирус.

Редакция КП-Ярославль выражает соболезнования родным и близким Натальи Петровны.