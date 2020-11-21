В Ярославле скончалась учительница истории

Людмилы Овчинниковой не стало вчера, 20 ноября. ФОТО: сайт МОУ "Средняя школа №36" Ярославля

Вчера, 20 ноября, в Ярославле умерла учительница истории и обществознания школы №36 Людмила Овчинникова. Она скончалась в инфекционной больнице, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на коллег педагога.

- За 40 лет Людмила Викторовна воспитала тысячи учеников, отдавая все свои силы, талант, опыт любимому делу. Ее отличали беззаветная преданность работе, любовь к детям, высокий профессионализм, душевность, сострадание, безграничная забота о близких. В сердце всех, кто знал ее, кто общался и работал с ней, остались самые добрые воспоминания, - говорится в некрологе, опубликованном на сайте школы.

Редакция КП-Ярославль выражает соболезнования родным, близким и коллегам учителя.