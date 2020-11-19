Ярославец до смерти забил соседа из-за долга в 1,5 тысячи рублей

Ярославца, забившего соседа до смерти, будут судить Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Завершилось расследование дела в отношении 31-летнего жителя Фрунзенского района Ярославля. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

По версии следствия, ярославец пришел к своему 67-летнему соседу, который был должен ему полторы тысячи рублей. Пожилой человек деньги возвращать отказался. На этой почве между мужчинами вспыхнул конфликт. Обвиняемый нанес пенсионеру многочисленные удары по телу и лицу. Супруга потерпевшего, которая в тот момент находилась дома, вызвала мужу скорую. Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных травм, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Дело передано в суд. Ярославцу грозит до 15 лет лишения свободы.