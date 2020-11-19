В Ярославской области водитель умер на полном ходу автомобиля

Водителю стало плохо за рулем. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер

ДТП произошло на трассе Ярославль-Рыбинск в Тутаевском районе вечером 18 ноября. Автомобиль «Ауди А6» выехал в кювет и остановился. Когда на место приехала спасатели, то в салоне машины они обнаружили труп водителя. Больше в авто никого не было.

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, видимых повреждений нет ни на теле мужчины, ни на машине. По предварительной версии, водителю стало плохо и он скончался за рулем. По стечению обстоятельств, машина выехала в кювет и не задела других участников дорожного движения.

По факту аварии проводится проверка, тело направили на экспертизу.