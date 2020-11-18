В Ярославской области ожидается мокрый снег и дождь Фото: Иван МАКЕЕВ

19 и 20 ноября, по данным регионального МЧС, в Ярославской области ожидается мокрый снег и дождь. В отдельных районах, предупреждают спасатели, возможны гололед, налипание мокрого снега и сильный юго-западный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, затруднения в работе транспорта, увеличение числа ДТП.

Не исключают спасатели и обрыва ЛЭП и линий связи, обрушения разного рода конструкций и крыш, нарушения в системе ЖКХ.