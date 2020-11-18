В Тутаеве прекратил работу паром

Пром заменят теплоход и автобус. ФОТО: администрация Тутаевского района

В Тутаеве свою работу прекращает паром «СП-44». Ему на смену придут теплоход «Борис Кустодиев» и автобус.

«Борис Кустодиев» в прошлом году ходил между волжскими берегами почти до конца января. Со дня на день он снова приступит к работе. Теплоход отремонтировали и сейчас он проходит ежегодное освидетельствование в Российском речном регистре.

С 17 ноября в Тутаеве между берегами также начинает ходить автобус, маршрут его пролегает через Ярославль, сообщает администрация Тутаевского района.

Отправление с левого берега в 06.30 и 16:30 от кинотеатра «Экран», с правого берега – 07:00 и в 18:00 от остановки «Центральная». Автобус работает без льгот.