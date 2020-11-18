В ярославской школе №51 на карантин ушли сразу пять классов

Заболели пять педагогов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школе №51 Ярославля, которая находится на улице Клубной в Заволжском районе, коронавирусом заболели сразу пять педагогов. На карантин ушли 150 учеников из пяти классов, сообщил в ежедневной сводке департамент образования региона. На данный момент известно, что карантин продлится до 22 ноября. Будет ли он продлен, покажет время и результаты тестов.

На 17 ноября диагноз COVID-19 поставлен 11 ученикам школ области и 41 педагогу. Один педагог находится на самоизоляции из-за возраста.

В детских садах на карантин ушли 11 групп: коронавирус у одного воспитанника детского садика №158 Ярославля, и у 18 воспитателей.