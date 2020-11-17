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Ярославские антимонопольщики проверят работу похоронных служб

На муниципалов пожаловались частные компании
Полина Вачнадзе
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На муниципалов пожаловались частные компании

На муниципалов пожаловались частные компании

Фото: Полина Вачнадзе

Ярославское УФАС возбудило дело в отношении двух муниципальных похоронных компаний. Внимание антимонопольщиков привлекли «Служба городских кладбищ» и «Специализированная служба по вопросу похоронного дела». На них поступила жалоба, по которой сейчас проводится проверка.

Их частные коллеги считают, что компании нарушают антимонопольное законодательство. А именно выделяют землю только при условии, что все документы на могилу будут оформлены в городском ведомстве.

Заседание по делу назначено на 18 ноября.