Ярославские антимонопольщики проверят работу похоронных служб

На муниципалов пожаловались частные компании Фото: Полина Вачнадзе

Ярославское УФАС возбудило дело в отношении двух муниципальных похоронных компаний. Внимание антимонопольщиков привлекли «Служба городских кладбищ» и «Специализированная служба по вопросу похоронного дела». На них поступила жалоба, по которой сейчас проводится проверка.

Их частные коллеги считают, что компании нарушают антимонопольное законодательство. А именно выделяют землю только при условии, что все документы на могилу будут оформлены в городском ведомстве.

Заседание по делу назначено на 18 ноября.