Житель Ярославской области украл у инвалида коляску и сдал ее в металлолом

Инвалидную коляску изъяли и вернули владельцу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Ростова Великого обратился 24-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что у него похитили инвалидную коляску. Оперативники нашли подозреваемого, им оказался 53-летний безработный, ранее не раз судимый житель Ростова.

Установили, что мужчины были знакомы. В один из дней они вместе распивали спиртное. В какой-то момент между знакомыми, разгоряченными алкоголем, вспыхнул конфликт, который перешел в драку.

- Участники инцидента нанесли друг другу побои. В результате выяснения отношений мужчину с ограниченными возможностями госпитализировали. Инвалидное кресло осталось в квартире у подозреваемого, который через несколько дней сдал его в пункт приема металлолома, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого задержали. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Инвалидную коляску изъяли и вернули владельцу.