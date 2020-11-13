Ярославским школьникам не будут продлевать осенние каникулы

Каникулы продлять не будут, на дистант пока переводить не собираются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области продление школьных каникул и переход на дистанционное обучение не планируется. В понедельник, 16 ноября, ученики приступят к занятиям в очном режиме.

Естественно, о мерах предосторожности никто не забывал: потоки школьников будут разделены, общие перемены отменены.

На заседании думского комитета депутат Павел Исаев предложил обратиться в департамент образования региона с просьбой о продлении каникул хотя бы для старшеклассников.

- Еще на неделю или две. Как только сейчас откроют школы, мы имеем риски усиления волны, - считает депутат.

Однако коллеги его идею не поддержали, хотя и решили донести эту информацию до департамента образования.