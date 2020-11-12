В Ярославской области ищут водителя, застрелившего собаку

Неизвестный выстрелил в собаку несколько раз Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ярославская полиция ищет водителя, открывшего стрельбу по собаке.

Инцидент произошел утром 8 ноября в поселке Петровское Ростовского района. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в период с 9:40 до 10:10 около дома №2 на улице Кирова неизвестный мужчина, находившийся, по предварительной информации, за рулем «Мицубиши Аутлендер», несколько раз выстрелил в пса. От полученных ранений собака погибла на месте. По словам местных жителей, страшен не только факт жесткого обращения с животным. ЧП случилось около школы, где в тот момент могли находиться дети.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев происшествия. Сообщить информацию, которая поможет в поиске стрелявшего, можно по телефонам: 02, (48536) 6-08-65 (дежурная часть ОМВД по Ростовскому району), 8-999-161-08-50 (участковый уполномоченный полиции).