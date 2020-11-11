Оставили умирать? Медики ярославской скорой помощи попали под уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по статье «Неоказание помощи больному», Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СКР по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье 124 УК РФ «Неоказание помощи больному», сообщили в пресс-службе ведомства.

В начале ноября 65-летняя ярославне с сердечным приступом вызвала скорую помощь. Как рассказал КП-Ярославль ее сын Валерий Блохин, женщина сумела доползти до двери и открыть замок, после чего потеряла сознание. Скорая, по словам мужчины, приехала, позвонила в домофон и, не дождавшись ответа, уехала.

- Когда мы звонили на станцию, нам сказали, что вызов был, помощь оказана. По факту же нет, - говорит Валерий. – Мама всю ночь пролежала на полу, а утром скончалась.

Мужчина считает, что в смерти его матери целиком и полностью виноваты медики. Он написал заявление в правоохранительные органы, те провели проверку по результатам которой и было возбуждено уголовное дело.