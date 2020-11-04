"Умерла у двери": в Ярославле женщина с сердечным приступом не дождалась приезда "скорой"

Валерий уже написал заявление в полицию и обвиняет медиков в неоказании помощи больному Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 65-летняя женщина не дождалась приезда скорой помощи. По словам ее сына Валерия Блохина, мама смогла найти в себе силы и доползти до двери, открыла ее и только тогда потеряла сознание. Спустя какое-то время женщина скончалась на пороге своей квартиры.

- Вечером 2 ноября мама нам позвонила, попросила вызвать "скорую" так как стало плохо с сердцем. Я в это время был в командировке, приехать к ней не мог. Она как-то доползла до входной двери, отперла замок. Когда приехали медики, они позвонили в домофон, не дождались ответа и уехали. Мама находилась без сознания и не могла взять трубку. Скончалась она через несколько часов, - рассказывает Валерий.

По словам мужчины, было около 7 вечера и врачи могли позвонить в любую другую дверь или войти в подъезд с любым человеком. Валерий говорит, что если бы это произошло, его маму удалось бы спасти.

- Она не первый раз вызывала скорую, на станции должны были знать, что у нее проблемы с сердцем. Мы оставляли телефон для связи, но нам так никто не позвонил. Когда дозвонились сами, в "скорой" нам сказали, что вызов обслужен, помощь оказана, - говорит сын умершей.

Он считает, что причиной смерти его матери стало бездействие врачей. Валерий уже написал заявление в полицию и обвиняет медиков в неоказании помощи больному.

Мужчина надеется, что региональный департамент здравоохранения и фармации проведет проверку и накажет виновных. КП-Ярославль также обратилась за комментариями в пресс-службу ведомства.

Если врачи скорой помощи готовы рассказать свою версию произошедшего, мы ее опубликуем.