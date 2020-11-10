В Рыбинске открыли горячую линию по коронавирусу Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинске открыли дополнительную горячую линию, куда можно обратиться, если возникли вопросы по коронавирусу.

Обратиться за консультациями специалистов можно по телефону 8(4855)55-03-60. Номер доступен с понедельника по пятницу с восьми утра до семи часов вечера.

На данный момент в департаменте здравоохранения региона работает пять горячих линий: одна круглосуточная, четыре – с восьми утра до семи часов вечера.

Телефоны горячих линий:

8(4852)40-04-55 (круглосуточно),

8(4852)73-80-60,

8(4852)73-83-33,

8(4852)25-37-03,

8(4852)25-34-14.