В Ярославле скончалась врач-легенда

Галина Серова скончалась 9 ноября. ФОТО: группа ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи

9 ноября в Ярославле после непродолжительной тяжелой болезни скончалась врач Галина Серова. Об этом сообщили ее коллеги в социальных сетях.

- Галина Николаевна - человек-легенда. С 1982-го по 2016 год она работала на станции скорой помощи, сначала врачом кардиобригады, потом в составе бригады интенсивной терапии и в дальнейшем была старшим врачом смены. Со всеми была приветлива и добра, была отличным наставником для молодых специалистов, чем снискала любовь и уважение коллег и пациентов. Мы запомним ее как всегда спокойного, внимательного, доброжелательного, чуткого, заботливого, опытного, мудрого, замечательного человека с тонким чувством юмора, как профессионала, настоящего врача, - так отзываются о Галине Николаевне ее сослуживцы.

Прощание с врачом пройдет 12 ноября в 12:00 в траурном зале «Некрополь», на территории соловьевской больницы. КП-Ярославль приносит свои соболезнования родным, друзьям и коллегам медика.