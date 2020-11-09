Владимирский дальнобойщик обокрал ярославского коллегу

За кражу колеса дальнобойщик может отправиться в колонию на два года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел в Первомайском районе. 60-летний водитель-экспедитор оставил свой «МАН» на ночь на улице, а утром обнаружил, что пропало запасное колесо. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.

Правоохранителям удалось найти подозреваемого. Им оказался владимирский коллега потерпевшего. 36-летний мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности, отметили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Задержанный во всем признался. В отношении дальнобойщика возбудили уголовное дело. Владимирцу грозит до двух лет лишения свободы.