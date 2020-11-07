Студентка из Ярославля объявила голодовку после замечания вахтерши

Девушка намерена голодать, пока о ситуации не узнает губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Скандал разразился в общежитии ямальского многопрофильного колледжа. Студентка из Ярославля, ставшая участницей конфликта, рассказала о случившемся в социальных сетях.

- Выйдя из своей комнаты, чтобы узнать, как у нас проходит обед на изоляции, была с ног до головы облита грязью. В переносном смысле, конечно, но сути это не меняет, - написала Мария.

По словам девушки, вахтер, увидев, что студентка появилась в коридоре в коротких шортах, назвала ее «женщиной с низкой социальной ответственностью». В ответ ярославна поинтересовалась, чем работницу общежития не устраивает ее одежда. Сотрудница сообщила, что Мария нарушает устав и своим внешним видом «провоцирует охранников». Возмущенная услышанным, студентка решила объявить голодовку.

Об инциденте узнало руководство колледжа. К девушке пришли представители администрации и попросили удалить опубликованный пост и прекратить голодовку. По словам студентки, у приходивших тоже возникли замечания по поводу ее одежды. Звездочки, нарисованные на шортах, по мнению администрации, говорят о том, что одежда не домашняя, а предназначенная для сна.

Несмотря на уговоры, Мария, уверенная в том, что нарушили ее права, собирается голодать до тех пор, пока о ситуации не узнает губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.