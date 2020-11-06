Жительница Рыбинска стала жертвой случайного знакомого, которого привела к себе домой

32-летний рыбинец в порыве злости зарезал случайную знакомую Фото: Олег ЗОЛОТО

В Рыбинский городской суд направлено уголовное дело. Обвиняемый – 32-летний местный житель, который в порыве злости зарезал случайную знакомую.

А начиналось все романтично: мужчина на улице познакомился с 44-летней женщиной и она пригласила его к себе домой. Пара выпила, а потом между ними началась словесная перепалка, дама не раз оскорбила своего кавалера и потребовала, чтобы он ушел.

Мужчина разозлился и схватил нож. Он наносил удары по лицу, шее и телу. Полученные ранения, которые осложнились сильной кровопотерей, оказались смертельными, потерпевшая скончалась на месте.

- Обвиняемый полностью признал свою вину, дал показания об обстоятельствах совершения преступления, - пояснили в прокуратуре области.

Статья «Убийство» предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.