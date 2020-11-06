Не успевают есть: прокуратура проверила, как организовано питание в школах Ярославля

Чтобы школьники успевали поесть, им должны выделять 20-минутную перемену Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям школьникам должны выделять не менее 20 минут, чтобы ребята успевали поесть. Однако не все учебные учреждения Ярославля, как оказалось, соблюдают установленное правило. Прокуратура проверила несколько школ Заволжского района и выявила нарушения.

- Некоторые классы питались на переменах продолжительностью менее 20 минут. Иногда время, отведенное для приема еды, совпадало с началом урока, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После вмешательства правоохранителей руководству школ пришлось привести режим занятий в соответствие с требованиями закона.