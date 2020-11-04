Губернатор Ярославской области отменил новогодний банкет для правительства

От новогоднего праздника решили отказаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял решение отказаться от новогоднего банкета, который по ежегодной традиции проводят в КЦЗ "Миллениум". Об этом сообщили в региональном правительстве.

- Такое решение продиктовано в первую очередь ухудшением эпидемиологической обстановки, необходимостью строго соблюдать в полном объеме все рекомендации и указания Роспотребнадзора. Также в период распространения новой коронавирусной инфекции, правительство целенаправленно сокращает расходы на свое содержание и направляет средства на борьбу с заболеванием, - сказал глава области.

Ранее КП-Ярославль писала о том, что на портале госзакупок были размещены две заявки: первая - об оказании услуг по организации питания и вторая - по "проведению общественно-значимого мероприятия правительства Ярославской области". рамках первой был предусмотрен банкет на 1500 человек и сумма в 1,5 миллиона рублей. На саму организацию торжества также собирались потратить 1,5 миллиона.

Позже в правительстве уточнили, что мероприятие пройдет лишь в том случае, если улучшится эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.