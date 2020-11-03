В Ярославле столкнулись две маршрутки: пострадал 12-летний ребенок

Водителя одного из автобусов привлекли к административной ответственности Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ДТП произошло вчера, 2 ноября, в 16:50 на Ленинградском проспекте. По предварительной информации, водитель маршрутки №46 не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущей маршрутки №97 и врезался в нее. В результате аварии 12-летний пассажир одного из автобусов получил травмы.

- На месте ДТП сотрудники отделения технического надзора Центра ДиТН ПБДД ГИБДД проверили путевую документацию, соблюдение водителями режима труда и отдыха, а также техническое состояние автобусов, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

У маршрутки №46 обнаружили технические неисправности, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Водителя, вышедшего на линию на неисправном автобусе, привлекли к административной ответственности.