В правительстве Ярославской области прокомментировали ситуацию с новогодним банкетом

Банкет отменят, если эпидситуация будет неблагоприятной Фото: Мария АНАНОВА

Правительство Ярославской области планирует устроить новогодний банкет, на который потратят три миллиона рублей. При этом на прошлой неделе губернатор региона заявил об ужесточении коронавирусных ограничений, в числе которых запрет на проведение массовых мероприятий. Несостыковочка получается? Чтобы разобраться в данной ситуации, КП-Ярославль обратилась за комментарием в региональное правительство.

- В документах закупки есть пункт, согласно которому заявка может быть отменена из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Если к концу декабря обстановка не улучшится, запланированное мероприятие не состоится, - пояснила пресс-секретарь губернатора Ярославской области Ирина Горюнова.

Пока об улучшении ситуации с коронавирусом говорить не приходится. По официальным данным на сегодняшний день, от COVID-19 скончались еще три ярославца, количество заболевших увеличилось на 131 человека.