Правительство Ярославской области отметит Новый год за три миллиона рублей

Ярославские власти планируют провести предновогодний банкет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что пандемия коронавируса еще не закончилась, а число заболевших продолжает расти, правительство Ярославской области решило провести традиционное предновогоднее торжество. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

На сайте представлены сведения о двух закупках - оказание услуг по организации питания и оказание услуг по организации и проведению «общественно-значимого мероприятия правительства Ярославской области».

В рамках первой предусмотрен фуршет на 1500 человек и банкет на 250 гостей. В фуршетное меню входят легкие и горячие закуски, безалкогольные и алкогольные напитки, десертный и хлебный буфет. Банкетное меню более разнообразное: холодные блюда, горячие закуски, горячие блюда с гарнирами, безалкогольные напитки, алкогольные напитки, десертный и хлебный буфет. В документах уточняется, что «выход порции на одного участника мероприятия должен составлять не менее 900 граммов, напитков не менее 400 миллилитров». Кроме того, в заявку включены и 50 подарочных продуктовых наборов. Они могут состоять из чая, кофе, кондитерских изделий, сыра, мясопродуктов, колбасы, соленых огурцов, капусты, грибов, тушенки, а также алкогольных и безалкогольных продуктов. Вес каждого подарка должен быть не менее трех килограммов. На указанные цели правительство готово выделить полтора миллиона рублей.

Такую же сумму ярославские власти планируют потратить на организацию самого праздничного мероприятия.

В закупочных документах отмечается, что исполнитель «за счет собственных сил и средств» обеспечивает всех участников торжественного мероприятия средствами индивидуальной защиты органов дыхания и измеряет температуру всем присутствующим. Также должна быть соблюдена дистанция, для этого нанесут специальную разметку и установят специальный режим допуска. На входе установят антисептики для рук. Кроме того, по возможности во всех помещениях необходимо использовать бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха. Праздник праздником, а установленные самим губернатором меры безопасности соблюдать надо.