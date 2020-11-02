Подозреваемого в убийстве ярославны взяли в Ленинградской области Фото: СУ СКР по Ярославской области

Тело женщины с ранами головы было обнаружено в частном доме поселка 2-е Брагино 29 октября. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Под подозрение первым делом попал сожитель убитой, но его и след простыл.

- 1 ноября 38-летнего мужчину сотрудники полиции задержали в Ленинградской области. Со слов задержанного, после совершения преступления, он покинул Ярославскую область на своей машине. Мотивы преступления выясняются, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В ближайшее время подозреваемого привезут обратно в наш регион, следственные действия продолжаются. Известно, что погибшая одна воспитывала ребенка.