В Ярославской области за один день двое детей попали под колеса машин

В Ярославской области 1 ноября сразу два мальчика-подростка попали под колеса машин. Дети катались по проезжей части: один на самокате, второй - на велосипеде.

ДТП с 12-летнйи велосипедистом произошло в поселке Некрасовское на улице Строителей. Подросток попал под колеса «Рено Логан», о характере травм ничего не сообщается, но мальчика доставили в больницу, после чего отпустили на домашнее лечение.

Второй подросток также был госпитализирован. Ровесник велосипедиста на самокате ехал по Московскому проспекту в Ярославле. Он угодил под «Субару».

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