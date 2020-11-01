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Происшествия

В Ярославле нашли водителя, сбившего двух женщин на пешеходном переходе

ДТП произошло на окружной дороге
Полина Вачнадзе
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Водитель, сбивший вчера, 31 октября, на окружной дороге двух женщин, установлен. Наезд случился около 7 часов утра, ярославны шли по "зебре". Сразу после ДТП водитель с места происшествия скрылся, полиция обратилась к городан с просьбой о помощи в его поисках.

В тот же день мужчину, 35-летнего водителя "Киа", нашли и доставили в отдел полиции. Судя по всему, на просьбу самостоятельно сдаться, он не отреагировал.

- В отношении ярославца составлен протокол об административном правонарушении - оставление водителем места ДТП, который направлен в суд. По факту аварии проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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