В Ярославле на окружной дороге водитель сбил двух пешеходов

Ярославны переходили трассу по пешеходному переходу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сегодня, 31 октября, утром сбил двух женщин-пешеходов. ДТП произошло на окружной дороге около 7 часов. Ярославны переходили трассу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

- 36-летняя пострадавшая госпитализирована, 47-летняя женщина нуждается в амбулаторном лечении, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Водитель с месте аварии быстро уехал. Ни его машина, ни личность человека, находившегося за рулем, пока не установлены. Полиция просит водителя не дожидаться когда его разыщут и самостоятельно прийти в Госавтоинспекцию. Сотрудники правоохранительных органов обращаются и к ярославцам: если вы располагаете информацией о водителе и его местонахождении, сообщите об этом по телефону 02 или 30-10-10.