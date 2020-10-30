Отделались условным сроком. В Ярославле двух братьев признали виновными в крупном мошенничестве

На счету одного брата 15 преступлений, у второго – четыре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд вынес приговор двум братьям, которых признали виновными в многочисленных мошенничествах как в крупных, так и в особо крупных размерах. На счету одного брата 15 преступлений, у второго – четыре.

Во время следствия было установлено, ярославцы на протяжении полугода продавали покупателям несуществующие машины. Приманкой служила низкая цена автомобилей – от 300 тысяч до 2,3 миллионов рублей.

- Чтобы завладеть чужими денежными средствами, обвиняемые создавали видимость предпринимательской деятельности. Привлекаемые от новых «покупателей» деньги частично использовались для покупки машин предыдущим заказчикам, другая часть использовалась по своему усмотрению, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Ущерб на 13 миллионов рублей был причинен 15 жителям Ярославля. По решению суда в течение года осужденные должны возместить пострадавшим от их рук все деньги. Один из подсудимых, на котором 15 доказанных эпизодов мошенничества, приговорен к 4,5 годам лишения свободы условно, его брат – к 2,5 годам условно.