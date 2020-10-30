В Ярославле отечественная легковушка снесла забор и перевернулась

Водитель легковушки получил травмы Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП произошло вчера, 29 октября, около 16:45 на Московском проспекте. 26-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» врезался в разделительное ограждение. От удара машина перевернулась. Видео с места ЧП появилось в социальных сетях.

- Он с какой скоростью летел, что столько метров забора снес? - задаются вопросом ярославцы.

В результате аварии водитель легковушки получил травмы, однако госпитализация мужчине не потребовалась, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.