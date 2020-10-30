В Ярославле детский омбудсмен просит ограничить доступ к опасному зданию

Дети беспрепятственно могут попасть и на верхние этажи здания. ФОТО: группа "Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области" на Фейсбуке

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области начал проверку недостроенного здания на улице Саукова.

Объект, который в последнее время все чаще привлекает заволжских школьников, представляет опасность для детей. Здесь бетонные плиты, кругом битое стекло и куски арматуры. Вход в помещение и на прилегающую захламленную территорию свободный. К тому же юные ярославцы беспрепятственно могут попасть и на верхние этажи здания.

- Существующие ограждения не мешают проходу детей на эту опасную территорию. По данному факту мы начали проверку. Нахождение в этом здании несовершеннолетних может повлечь причинение вреда их жизни и здоровью, что недопустимо, - рассказал Михаил Крупин.